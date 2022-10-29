Украина. Премьер лига29 октября 2022, 19:27 |
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Лидеры Динамо проведут встречу с болельщиками в Польше
Цыганков, Караваев. Забарный и Сирота пообщаются с фанами
29 октября 2022, 19:27 |
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«Динамо» объявило о том, что болельщики киевской команды смогут встретиться с игроками в Польше 1 ноября.
В Кракове состоится встреча игроков «Динамо» с болельщиками. Фаны смогут пообщаться, получить автографы и сделать фото на память с Виктором Цыганковым, Ильей Забарным, Александром Караваевым и Александром Сиротой.
Мероприятие пройдет в Novotel Krakow City West в 12:00 по местному времени.
3 ноября «Динамо» завершит свой евросезон матчем Лиги Европы против «Фенербахче».
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