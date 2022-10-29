Лидеры Динамо проведут встречу с болельщиками в Польше

«Динамо» объявило о том, что болельщики киевской команды смогут встретиться с игроками в Польше 1 ноября.

В Кракове состоится встреча игроков «Динамо» с болельщиками. Фаны смогут пообщаться, получить автографы и сделать фото на память с Виктором Цыганковым, Ильей Забарным, Александром Караваевым и Александром Сиротой.

Мероприятие пройдет в Novotel Krakow City West в 12:00 по местному времени.

3 ноября «Динамо» завершит свой евросезон матчем Лиги Европы против «Фенербахче».