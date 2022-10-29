Пеп ГВАРДИОЛА: «Не могу сказать ни одного плохого слова о Зинченко»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал тот факт, что летом клуб продал ряд ключевых игроков прямым конкурентам – «Арсеналу» и «Челси»:

«Рахим Стерлинг, Александр Зинченко и Габриэл Жезус – заслужили право выбора. Если бы они не пошли в «Челси» или «Арсенал», то остались бы здесь. Они должны играть в топ-клубах. Мы хотим, чтобы у них остались хорошие воспоминания о времени, проведенном в «Манчестер Сити», о людях, которые заботились о них и их семьях здесь.

Кто мы такие, чтобы говорить: «Туда ты перейти не можешь?» Мне это не нравится. Мы совершили невероятные трансферы, поэтому все счастливы. Я не могу сказать ни одного плохого слова о них. Благодаря их игре мы стали тем клубом, какой есть. Джо Харт, Давид Силва, Венсан Компани… Благодаря этим людям мы стали таким клубом».