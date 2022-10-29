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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Не могу сказать ни одного плохого слова о Зинченко»
Англия
29 октября 2022, 17:25 |
465
1

Пеп ГВАРДИОЛА: «Не могу сказать ни одного плохого слова о Зинченко»

Тренер «Манчестер Сити» – о своих бывших подопечных

29 октября 2022, 17:25 |
465
1
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не могу сказать ни одного плохого слова о Зинченко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал тот факт, что летом клуб продал ряд ключевых игроков прямым конкурентам – «Арсеналу» и «Челси»:

«Рахим Стерлинг, Александр Зинченко и Габриэл Жезус – заслужили право выбора. Если бы они не пошли в «Челси» или «Арсенал», то остались бы здесь. Они должны играть в топ-клубах. Мы хотим, чтобы у них остались хорошие воспоминания о времени, проведенном в «Манчестер Сити», о людях, которые заботились о них и их семьях здесь.

Кто мы такие, чтобы говорить: «Туда ты перейти не можешь?» Мне это не нравится. Мы совершили невероятные трансферы, поэтому все счастливы. Я не могу сказать ни одного плохого слова о них. Благодаря их игре мы стали тем клубом, какой есть. Джо Харт, Давид Силва, Венсан Компани… Благодаря этим людям мы стали таким клубом».

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига Александр Зинченко Габриэл Жезус Арсенал Лондон Рахим Стерлинг Челси
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Источник ФК Манчестер Сити
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Комментарии 1
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Dima88
Він не казав цих слів конкретно про зінченка, чи взагаль щось про нього! Автор статті - шарлатан!
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