ITF29 октября 2022, 17:45 |
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Шанс на титул. Байндл вышла в финал турнира в Испании
Украинка поборется за титул
29 октября 2022, 17:45 |
230
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) вышла в финал турнира ITF Les Franqueses del Valles, который проходит в Испании.
В полуфинале Катерина разобралась с представительницей Словакии Анной Каролиной Шмидловой - 6:4, 7:6.
Для Байндл это второй финал ITF в сезоне. Соперницей украинки в решающем поединке будет Жасмин Паолини.
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Комментарии 2
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З Паоліні буде дуже тяжко
По результату - красотка. Бо не дивився . Адмін спить. Підкажіть , де дивитись !
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