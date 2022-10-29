Шанс на титул. Байндл вышла в финал турнира в Испании

Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) вышла в финал турнира ITF Les Franqueses del Valles, который проходит в Испании.

В полуфинале Катерина разобралась с представительницей Словакии Анной Каролиной Шмидловой - 6:4, 7:6.

Для Байндл это второй финал ITF в сезоне. Соперницей украинки в решающем поединке будет Жасмин Паолини.