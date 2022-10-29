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  4. Шанс на титул. Байндл вышла в финал турнира в Испании
ITF
29 октября 2022, 17:45 |
230
2

Шанс на титул. Байндл вышла в финал турнира в Испании

Украинка поборется за титул

29 октября 2022, 17:45 |
230
2
Шанс на титул. Байндл вышла в финал турнира в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) вышла в финал турнира ITF Les Franqueses del Valles, который проходит в Испании.

В полуфинале Катерина разобралась с представительницей Словакии Анной Каролиной Шмидловой - 6:4, 7:6.

Для Байндл это второй финал ITF в сезоне. Соперницей украинки в решающем поединке будет Жасмин Паолини.

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Катерина Байндл (Козлова) Анна Каролина Шмидлова Жасмин Паолини
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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
З Паоліні буде дуже тяжко
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Володимир Коваленко
По результату - красотка. Бо не дивився . Адмін спить. Підкажіть , де дивитись !
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