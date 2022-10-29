Ярмолюк впервые попал в заявку Брентфорда на матч АПЛ

Сегодня, 29 октября «Брентфорд» в 14-м туре АПЛ принимает «Вулверхэмптон». Матч начнется в 17:00 по Киеву.

18-летний украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк впервые попал в заявку своей команды на матч. Он начнет поединок на скамейке запасных.

Ярмолюк перешел в «Брентфорд» летом текущего года из «Днепра-1» за 1,5 миллиона евро. С тех пор выступал только за дублирующий состав «Брентфорда».