Ярмолюк впервые попал в заявку Брентфорда на матч АПЛ
Украинский хавбек начнет матч на скамейке запасных
Сегодня, 29 октября «Брентфорд» в 14-м туре АПЛ принимает «Вулверхэмптон». Матч начнется в 17:00 по Киеву.
18-летний украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк впервые попал в заявку своей команды на матч. Он начнет поединок на скамейке запасных.
Ярмолюк перешел в «Брентфорд» летом текущего года из «Днепра-1» за 1,5 миллиона евро. С тех пор выступал только за дублирующий состав «Брентфорда».
Your Bees line-up this afternoon 🐝 #BrentfordFC | #BREWOL | @bluejeansnet— Brentford FC (@BrentfordFC) October 29, 2022
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