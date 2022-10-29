Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмолюк впервые попал в заявку Брентфорда на матч АПЛ
Англия
29 октября 2022, 16:56 |
426
0

Ярмолюк впервые попал в заявку Брентфорда на матч АПЛ

Украинский хавбек начнет матч на скамейке запасных

29 октября 2022, 16:56 |
426
0
Ярмолюк впервые попал в заявку Брентфорда на матч АПЛ
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Сегодня, 29 октября «Брентфорд» в 14-м туре АПЛ принимает «Вулверхэмптон». Матч начнется в 17:00 по Киеву.

18-летний украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк впервые попал в заявку своей команды на матч. Он начнет поединок на скамейке запасных.

Ярмолюк перешел в «Брентфорд» летом текущего года из «Днепра-1» за 1,5 миллиона евро. С тех пор выступал только за дублирующий состав «Брентфорда».

По теме:
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не могу сказать ни одного плохого слова о Зинченко»
Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ГВАРДИОЛА: «Ман Юнайтед приближается. Мне нравится, что они демонстрируют»
Егор Ярмолюк Брентфорд Вулверхэмптон Английская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Брентфорд
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киченок и Остапенко узнали первых соперниц на Итоговом турнире WTA
Теннис | 29 октября 2022, 10:01 3
Киченок и Остапенко узнали первых соперниц на Итоговом турнире WTA
Киченок и Остапенко узнали первых соперниц на Итоговом турнире WTA

Состоялась жеребьевка парного разряда турнира WTA Finals

ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес
Бокс | 28 октября 2022, 23:35 1
ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес
ВИДЕО. Ломаченко и Ортис провели взвешивание. Оба сделали нужный вес

Ломаченко весит 61.1 кг (134.7 фунта), а Ортис – 60.8 кг (134 фунта)

ФОТО. Ястремская опубликовала первые фото после попадания в больницу
Теннис | 29.10.2022, 08:20
ФОТО. Ястремская опубликовала первые фото после попадания в больницу
ФОТО. Ястремская опубликовала первые фото после попадания в больницу
Источник: Балули за Днепр-1 больше не сыграет
Футбол | 28.10.2022, 21:46
Источник: Балули за Днепр-1 больше не сыграет
Источник: Балули за Днепр-1 больше не сыграет
Источник: Луческу мог покинуть Динамо ради турецкого гранда
Футбол | 29.10.2022, 12:51
Источник: Луческу мог покинуть Динамо ради турецкого гранда
Источник: Луческу мог покинуть Динамо ради турецкого гранда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гармаш оформил дубль и спас ничью для Динамо. Но этого недостаточно
ВИДЕО. Гармаш оформил дубль и спас ничью для Динамо. Но этого недостаточно
27.10.2022, 21:39 2
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
29.10.2022, 06:27 1
Бокс
Улучшил английский, но и отвечал по-русски. Лома - на пресс-конференции
Улучшил английский, но и отвечал по-русски. Лома - на пресс-конференции
28.10.2022, 11:45 15
Бокс
ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой
ФОТО. Свитолина показала, как гуляет с новорожденной дочкой
28.10.2022, 13:59 1
Теннис
АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча
АЕК Ларнака – Динамо – 3:3. Прощайте, еврокубки. Видео голов и обзор матча
27.10.2022, 22:10
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
28.10.2022, 09:10 32
Футбол
Ломаченко рассказал, что думает о путине
Ломаченко рассказал, что думает о путине
27.10.2022, 21:45 13
Бокс
Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
Евровесна будет. Днепр-1 в Кошице минимально переиграл Аполлон
27.10.2022, 23:53 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности