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Украина. Премьер лига
29 октября 2022, 15:57 |
206
1

Топ-матч тура УПЛ. Составы на игру Шахтер - Александрия

Матч между 2-й и 4-й командами чемпионата

29 октября 2022, 15:57 |
206
1
Топ-матч тура УПЛ. Составы на игру Шахтер - Александрия
ФК Шахтер

В 17:00 начнется матч УПЛ между «Шахтером» и «Александрией». В турнирной таблице гости отстают от команды Игора Йовичевича всего на 3 пункта.

Шахтер: Трубин, Тейлор, Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Назарина, Зубков, Мудрик, Сикан

В запасе: Шевченко, Пятов, Матвиенко, Козык, Тотовицкий, Джурасек, Крыськив, Топалов, Кулаков, Судаков, Петряк, Траоре

Александрия: Билык, Мельник, Бабогло, Цуриков, Мирошниченко, Дрышлюк, Демченко, Рыбалка, Кожушко, Калитвинцев, Третьяков

В запасе: Горох, Ковалец, Дячук, Волошин, Костышин, Шулянский, Скорко, Мартынюк, Копина, Кобзарь, Ермаков, Мустафаев

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Александрия»

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Источник Sport.ua
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Dreifus
На удивление мало замен.
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