Топ-матч тура УПЛ. Составы на игру Шахтер - Александрия

В 17:00 начнется матч УПЛ между «Шахтером» и «Александрией». В турнирной таблице гости отстают от команды Игора Йовичевича всего на 3 пункта.

Шахтер: Трубин, Тейлор, Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Назарина, Зубков, Мудрик, Сикан

В запасе: Шевченко, Пятов, Матвиенко, Козык, Тотовицкий, Джурасек, Крыськив, Топалов, Кулаков, Судаков, Петряк, Траоре

Александрия: Билык, Мельник, Бабогло, Цуриков, Мирошниченко, Дрышлюк, Демченко, Рыбалка, Кожушко, Калитвинцев, Третьяков

В запасе: Горох, Ковалец, Дячук, Волошин, Костышин, Шулянский, Скорко, Мартынюк, Копина, Кобзарь, Ермаков, Мустафаев

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Александрия»