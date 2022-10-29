Топ-матч тура УПЛ. Составы на игру Шахтер - Александрия
Матч между 2-й и 4-й командами чемпионата
В 17:00 начнется матч УПЛ между «Шахтером» и «Александрией». В турнирной таблице гости отстают от команды Игора Йовичевича всего на 3 пункта.
Шахтер: Трубин, Тейлор, Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Назарина, Зубков, Мудрик, Сикан
В запасе: Шевченко, Пятов, Матвиенко, Козык, Тотовицкий, Джурасек, Крыськив, Топалов, Кулаков, Судаков, Петряк, Траоре
Александрия: Билык, Мельник, Бабогло, Цуриков, Мирошниченко, Дрышлюк, Демченко, Рыбалка, Кожушко, Калитвинцев, Третьяков
В запасе: Горох, Ковалец, Дячук, Волошин, Костышин, Шулянский, Скорко, Мартынюк, Копина, Кобзарь, Ермаков, Мустафаев
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Александрия»
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