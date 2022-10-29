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Испания
29 октября 2022, 15:32 |
83
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Барселона будет до конца бороться за титул в Ла Лиге»

Тренер «Реала» не сбрасывает со счетов главного конкурента

29 октября 2022, 15:32 |
83
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Барселона будет до конца бороться за титул в Ла Лиге»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что «Барселона», несмотря на неудачный период, остается главным конкурентом в борьбе за чемпионский титул в Испании:

«Я не знаю, повлияет ли на «Барселоны» вылет из Лиги чемпионов, но я точно знаю, что они будут до конца бороться за победу в Ла Лиге. Для меня это ясно. В ходе сезона случаются неудачные моменты».

После 11 туров «Реал» опережает «Барселону» на три очка.

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Источник AS
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