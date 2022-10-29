ГВАРДИОЛА: «Ман Юнайтед приближается. Мне нравится, что они демонстрируют»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил игру главных конкурентов команды в АПЛ:

«У меня есть ощущение, что «Ман Юнайтед» приближается. Наконец-то МЮ приближается. Видел их матч против «Шерифа» и первый тайм против «Челси», и мне нравится то, что они сейчас демонстрируют.

Я доволен положением своей команды в лиге, но есть одна команда, которая сегодня лучше нас — это «Арсенал». Очень хорошая команда, как на самом деле, и все первые шесть клубов в таблице. До перерыва на чемпионат мира важно финишировать как можно выше.

Даже «Ливерпуль», который сейчас далеко от нас, может наверстать потерянное на момент завершения сезона. Все команды по топ-6 способны бороться с нами за победу в чемпионате и других кубках».