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  4. ГВАРДИОЛА: «Ман Юнайтед приближается. Мне нравится, что они демонстрируют»
Англия
29 октября 2022, 14:10 | Обновлено 29 октября 2022, 14:37
167
1

ГВАРДИОЛА: «Ман Юнайтед приближается. Мне нравится, что они демонстрируют»

Тренер «Манчестер Сити» - о главных соперниках в АПЛ

29 октября 2022, 14:10 | Обновлено 29 октября 2022, 14:37
167
1
ГВАРДИОЛА: «Ман Юнайтед приближается. Мне нравится, что они демонстрируют»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил игру главных конкурентов команды в АПЛ:

«У меня есть ощущение, что «Ман Юнайтед» приближается. Наконец-то МЮ приближается. Видел их матч против «Шерифа» и первый тайм против «Челси», и мне нравится то, что они сейчас демонстрируют.

Я доволен положением своей команды в лиге, но есть одна команда, которая сегодня лучше нас — это «Арсенал». Очень хорошая команда, как на самом деле, и все первые шесть клубов в таблице. До перерыва на чемпионат мира важно финишировать как можно выше.

Даже «Ливерпуль», который сейчас далеко от нас, может наверстать потерянное на момент завершения сезона. Все команды по топ-6 способны бороться с нами за победу в чемпионате и других кубках».

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси
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Комментарии 1
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Александр
Ман юнайтед разыгрался .Криштиану плюс Фернандес и Энтони и Эрикссен в хорошей форме .А гол на последних секундах от каземиро в ворота Челси это нечто 
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