Англия29 октября 2022, 13:42 |
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ВИДЕО. Антонио Конте разносит систему VAR
Тренер «Тоттенхэма» недоволен работой судей
29 октября 2022, 13:42 |
456
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в очередной раз негативно высказался по поводу того, как арбитры используют систему видеоповторов VAR:
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