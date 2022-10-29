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  4. ВИДЕО. Антонио Конте разносит систему VAR
Англия
29 октября 2022, 13:42 |
456
0

ВИДЕО. Антонио Конте разносит систему VAR

Тренер «Тоттенхэма» недоволен работой судей

29 октября 2022, 13:42 |
456
0
ВИДЕО. Антонио Конте разносит систему VAR
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в очередной раз негативно высказался по поводу того, как арбитры используют систему видеоповторов VAR:

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Антонио Конте Тоттенхэм видео VAR
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Источник Sport.ua
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