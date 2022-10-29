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  4. Ювентус может получить штраф до 60 миллионов евро за договор с Роналду
Италия
29 октября 2022, 13:05 |
511
0

Ювентус может получить штраф до 60 миллионов евро за договор с Роналду

Один из договоров с Криштиану не был зарегистрирован туринцами в финансовой отчетности

29 октября 2022, 13:05 |
511
0
Ювентус может получить штраф до 60 миллионов евро за договор с Роналду
ФК Ювентус. Криштиану Роналду

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» может получить штраф в размере от 20 до 60 миллионов евро за финансовые нарушения.

Сообщается, что причиной является «секретный» договор с экс-нападающим команды Криштиану Роналду. Клуб подписал с португальцем соглашение, согласно которому должен был заплатить 20 миллионов евро, несмотря на объявление о корректировке зарплаты во время пика пандемии коронавируса.

Прокурор Турина после рассмотрения дела считает, что этот документ не был зарегистрирован в финансовой отчетности «Ювентуса». Сам Криштиану отказался давать прокуратуре комментарии по поводу этого инцидента.

Роналду получил всю сумму в конце пандемии под предлогом бонусов за лояльность. Отмечается, что органы расценивают эту выплату не как бонус, а как долг, который не утвержден в документации.

К слову, недавно прокуратура Турина уже признала клуб виновным в финансовых нарушениях в течение 2018-2020 годов.

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Ювентус Криштиану Роналду финансы штрафы
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Источник La Repubblica
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