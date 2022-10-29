Надежда Киченок не смогла выйти в финал турнира в Мексике

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Анна-Леной Фридзам (Германия) не смогли пробиться в финал парного разряда хардового турнира серии WTA 125 в Тампико (Мексика).

Украинско-немецкая пара в двух сетах уступила тандему Тереза Михаликова / Алдила Сутджиади за 1 час и 45 минут.

WTA 125 Тампико. Хард. Пары. 1/2 финала

Тереза Михаликова (Словакия) / Алдила Сутджиади (Индонезия) [1] – Людмила Киченок (Украина) / Анна-Лена Фридзам (Германия) [4] – 6:3, 7:6 (7:5)