Маркиян БАКУС: «Выступать за сборную – это очень круто»

Юношеская сборная Украины под руководством Юрия Мороза вышла в Элит-раунд Евро-2023. Голкипер львовского «Руха» Маркиян Бакус прокомментировал свой дебют за сборную Украины U-17 в официальных матчах.

«Я уже играл в товарищеских матчах за сборную Украины U-17, но в официальных матчах мой дебют произошел в игре с Азербайджаном. Выступать за сборную – это очень круто. Защищать цвета своей страны на международной арене – это честь и гордость. Ты выходишь, слышишь гимн и чувствуешь большую ответственность, когда побеждаешь – эмоции переполняют.

Игра с Азербайджаном не была очень легкой, это не простой соперник. К середине второго тайма мы полностью контролировали игру и обыграли оппонента по всем показателям. А после замен мы немного расслабились и дали забить им 2 гола. Но выиграли 5:2, потому эмоции положительные».