Маркиян БАКУС: «Выступать за сборную – это очень круто»
Юный голкипер дебютировал в составе сборной Украины U-17
Юношеская сборная Украины под руководством Юрия Мороза вышла в Элит-раунд Евро-2023. Голкипер львовского «Руха» Маркиян Бакус прокомментировал свой дебют за сборную Украины U-17 в официальных матчах.
«Я уже играл в товарищеских матчах за сборную Украины U-17, но в официальных матчах мой дебют произошел в игре с Азербайджаном. Выступать за сборную – это очень круто. Защищать цвета своей страны на международной арене – это честь и гордость. Ты выходишь, слышишь гимн и чувствуешь большую ответственность, когда побеждаешь – эмоции переполняют.
Игра с Азербайджаном не была очень легкой, это не простой соперник. К середине второго тайма мы полностью контролировали игру и обыграли оппонента по всем показателям. А после замен мы немного расслабились и дали забить им 2 гола. Но выиграли 5:2, потому эмоции положительные».
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