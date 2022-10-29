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Лига Европы
29 октября 2022, 00:14 | Обновлено 29 октября 2022, 00:27
59
0

МАРКЕВИЧ: «Довбику надо уходить из УПЛ. В Италию можно ехать спокойно»

По мнению коуча, у Егора Назарины есть шанс заиграть в основе «Шахтера»

29 октября 2022, 00:14 | Обновлено 29 октября 2022, 00:27
59
0
МАРКЕВИЧ: «Довбику надо уходить из УПЛ. В Италию можно ехать спокойно»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Экс-тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию с возможным трансфером форварда «Днепра-1» Артема Довбика.

– Вы многих молодых талантов открыли. Помнится, в Днепре, 17-летнего Довбика на сборы с основой брали, потом Назарину.

– Довбик при мне появился в Днепре. Мне тогда привезли его, показали. Парень способный, фактурный, но надо было с ним работать. Взял его сразу на сбор в Нидерланды. Он с основой тренировался и играл. Потом Назарину брал на предсезонные сборы, Кочергина, Баланюка, да многих молодых ребят.

– Сразу увидели в них потенциал?

– Довбик был еще сыроват, поэтому я просил Михайленко, который работал с U-21, поработать с ним индивидуально. Подтянуть его. Что касается Назарины, то мне он сразу понравился. У него светлая голова. Я рад, что Довбик и Назарина сейчас входят в состав сборной Украины.

– Как считаете, Довбик уже перерос чемпионат Украины, следует ли ему быстрее уезжать за границу?

– Конечно, ему надо уезжать. Играть в команде, где партнеры более высокого уровня, чтобы прибавлять.

– А какой чемпионат Довбику больше подходит? Где бы он смог раскрыть свои лучшие качества и заиграть, а не сидеть в запасе?

– В последнее время я не следил за тем, какие клубы претендуют на Довбика. Мне кажется, в Италию ему можно идти спокойно.

– А у Назарины какие перспективы в Шахтере?

– В Шахтере сейчас много молодых ребят, поэтому у Назарины есть шанс заиграть в этой команде. Все от него будет зависеть.

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Источник Sport.ua
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