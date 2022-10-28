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  4. Юрий БЕРЕЗА: «Хочу услышать гимн Лиги чемпионов на Днепр-Арене»
Лига конференций
28 октября 2022, 23:15 | Обновлено 28 октября 2022, 23:27
455
3

Юрий БЕРЕЗА: «Хочу услышать гимн Лиги чемпионов на Днепр-Арене»

Во время игры с «Аполлоном» президент клуба на передовой утюжил рашистов

28 октября 2022, 23:15 | Обновлено 28 октября 2022, 23:27
455
3
Юрий БЕРЕЗА: «Хочу услышать гимн Лиги чемпионов на Днепр-Арене»
СК Днепр-1. Юрий Береза

Почетный президент СК «Днепр-1» Юрий Береза ​​дал комментарий после матча Лиги конференций с «Аполлоном» (1:0):

«Прямую трансляцию посмотреть на этот раз не удалось, поскольку с ребятами были в наступлении, утюжили рашистов. Но душой я был, как обычно, с командой. И только вернувшись из боя, первое, что сделал – посмотрел гол Пихаленка. А после этого позвонил ему и поблагодарил.

Очень важно, что мы, во-первых, внесли хороший вклад в коэффициент страны в еврокубках. Кроме того, приятно, что значительно повысили и свой рейтинг. Это иллюстрация того, какой путь наш молодой клуб прошел за 5 лет. Когда-то я говорил, что хочу услышать гимн Лиги чемпионов на «Днепр-Арене». Думаю, мы на верном пути. Я очень благодарен всем единомышленникам, которые в 2017 году поверили в этот проект.

Хочу поблагодарить команду, прежде всего, за характер и бойцовские качества. Несмотря на многочисленный лазарет, наши резервы (и особенно приятно, что это украинские резервы) показали, что могут претендовать на будущее.

Перед началом сезона нас «скоропостижно» покинул тренер, но «Днепр-1» доказал, что уже является большим клубом. Кто бы ни имел какие сомнения, но мы уверенно шагаем вперед. В еврокубках прямо сейчас команда создает историю, и в чемпионате занимает неплохое место.

К сожалению, из-за уродов у нас нет возможности играть сейчас на своем стадионе. Но мы играем для украинцев – накануне, в частности, для временно проживающих в Словакии – и ждем возможности вернуться на «Днепр-Арену». Уверен, что наш клуб будет велик так же, как родной город Днепр. Я не раз повторял, что снимаю шляпу перед славной историей ФК «Днепр», но СК «Днепр-1» – новый клуб, с новой историей, и у нас все впереди. Наибольшей мечтой и целью выигрыш Лиги чемпионов. Думаю, это должно быть нормальным стремлением любого клуба Европы.

И отдельно хочу отметить подразделение «Днепр-1» – мы с вами единое целое! Мы обязательно сделаем все, чтобы «Дніпро-1» играл и побеждал и в Донецке, и в Луганске, и в Симферополе.

Что касается ближайшего матча «Днепра-1» против «Черноморца», фэйр-плей почему-то все воспринимают по-разному. А мне кажется, что он должен быть один для всех. Приходилось уже не раз слышать, что «Днепру-1» делают поблажки. Но я сомневаюсь в этом. Мы дважды обращались к «Черноморцу» с просьбой перенести игру, но они навстречу не пошли.

Да, у всех есть проблемы, и у «Черноморца» турнирное положение сейчас сложное. Я все это понимаю и с удовольствием бы приехал лично попросить о переносе игры, но сейчас немного занят. Ну ничего – каждая неудача (а в этом случае неудачей можно считать то, что нас не захотели услышать) делает нас еще сильнее. Значит, будем драться на поле».

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Источник: Балули за Днепр-1 больше не сыграет
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Юрий Береза Днепр-1 Аполлон Лимасол Лига конференций Днепр-1 - Аполлон Днепр-1 - Черноморец
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Источник СК Днепр-1
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inflicted
Як на рахунок такого гімну, але для Дніпра, а не Дніпра-1?
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