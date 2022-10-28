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Чемпионат Европы
28 октября 2022, 22:30 | Обновлено 28 октября 2022, 22:40
817
0

УЕФА оценил в деньгах ситуацию с остановкой сердца у Эриксена на Евро-2020

Миланский Интер получил компенсацию

28 октября 2022, 22:30 | Обновлено 28 октября 2022, 22:40
817
0
УЕФА оценил в деньгах ситуацию с остановкой сердца у Эриксена на Евро-2020
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Европейский футбольный союз выплатил миланскому «Интеру» финансовую компенсацию за перенесенную экс-игроком команды Кристианом Эриксеном остановку сердца во время матча Евро-2020 с командой Финляндии (0:1). Тогда датчанин был игроком «Интера», именно поэтому «нерадзурри» и получили выплату за случившееся.

Напомним, после пережитой остановки сердца Эриксену был установлен подкожный сердечный дефибриллятор. Это помешало хавбеку продолжить карьеру в Италии. «Интер» был вынужден игрока отпустить в декабре 2021 года. Позднее датчанин на правах свободного агента подписал контракт с «Брентфордом», а летом этого года свободным агентом стал игроком «Манчестер Юнайтед».

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Кристиан Эриксен травма Интер Милан Евро-2020 сборная Дании по футболу
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Источник Calciomercato
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