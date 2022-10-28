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Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 21:46 | Обновлено 28 октября 2022, 21:50
2936
0

Источник: Балули за Днепр-1 больше не сыграет

Француз выпал из обоймы Александра Кучера

28 октября 2022, 21:46 | Обновлено 28 октября 2022, 21:50
2936
0
Источник: Балули за Днепр-1 больше не сыграет
СК Днепр-1. Фарес Балули

Полузащитник «Днепра-1» Фарес Балули, вероятно, в этом году за днепровскую команду больше не сыграет. Сообщается, будто 27-летний француз имеет чрезмерный избыточный вес, из-за чего его не будет даже в заявке команды на календарные матчи.

В клубе также якобы недовольны последним интервью Балули, в котором он среди прочего рассказал, что видел во Львове обломки танков. Решение по Фаресу, согласно версии источника, принимал лично бенефициар «Днепра-1».

Балули, напомним, стал игроком «Днепра-1» минувшим летом, перейдя из харьковского «Металлиста». Он провел за днепрян во всех турнирах 7 матчей без результативных действий.

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Фарес Балули Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник ТаТоТаке
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