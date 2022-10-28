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  4. Иванчук в строю. Назван состав сборной Украины на командный ЧМ по шахматам
Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 21:15 | Обновлено 28 октября 2022, 21:34
17
0

Иванчук в строю. Назван состав сборной Украины на командный ЧМ по шахматам

На сайте FIDE опубликованы составы 12 команд, которые сыграют на ЧМ-2022

28 октября 2022, 21:15 | Обновлено 28 октября 2022, 21:34
17
0
Иванчук в строю. Назван состав сборной Украины на командный ЧМ по шахматам
Chess.com. Василий Иванчук

Мужская сборная Украины примет участие в командном чемпионате мира 2022 по шахматам, который состоится с 19 по 26 ноября в израильском Иерусалиме.

На официальном сайте FIDE опубликованы составы 12 команд, которые сыграют на ЧМ-2022.

В заявку сборной Украины вошли 6 шахматистов, среди которых знаменитый 53-летний ветеран шахмат Василий Иванчук. Капитаном сборной команды будет Александр Сулыпа.

Состав сборной Украины: Игорь Коваленко, Василий Иванчук, Андрей Волокитин, Кирилл Шевченко, Виталий Бернадский, Михаил Алексеенко. Капитан команды – Александр Сулыпа.

Участники командного ЧМ-2022 по шахматам: Украина, Израиль, Польша, Китай, Нидерланды, Франция, Индия, ЮАР, Узбекистан, США, Испания, Азербайджан.

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шахматы чемпионат мира по шахматам Василий Иванчук Игорь Коваленко Андрей Волокитин Кирилл Шевченко (шахматист) Виталий Бернадский Михаил Алексеенко
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Источник ФИДЕ
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