Иванчук в строю. Назван состав сборной Украины на командный ЧМ по шахматам
На сайте FIDE опубликованы составы 12 команд, которые сыграют на ЧМ-2022
Мужская сборная Украины примет участие в командном чемпионате мира 2022 по шахматам, который состоится с 19 по 26 ноября в израильском Иерусалиме.
На официальном сайте FIDE опубликованы составы 12 команд, которые сыграют на ЧМ-2022.
В заявку сборной Украины вошли 6 шахматистов, среди которых знаменитый 53-летний ветеран шахмат Василий Иванчук. Капитаном сборной команды будет Александр Сулыпа.
Состав сборной Украины: Игорь Коваленко, Василий Иванчук, Андрей Волокитин, Кирилл Шевченко, Виталий Бернадский, Михаил Алексеенко. Капитан команды – Александр Сулыпа.
Участники командного ЧМ-2022 по шахматам: Украина, Израиль, Польша, Китай, Нидерланды, Франция, Индия, ЮАР, Узбекистан, США, Испания, Азербайджан.
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