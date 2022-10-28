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  4. ВИДЕО. Поттер против Де Дзерби. Тренер Челси - о матче с бывшей командой
Англия
28 октября 2022, 19:45 |
76
0

ВИДЕО. Поттер против Де Дзерби. Тренер Челси - о матче с бывшей командой

Грэм Поттер приедет к некогда родной команде

28 октября 2022, 19:45 |
76
0
ВИДЕО. Поттер против Де Дзерби. Тренер Челси - о матче с бывшей командой
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу в матче чемпионата Англии «Челси» под руководством Грэма Поттера сыграет с «Брайтоном» Роберто Де Дзерби. Для тренера Синих это будет первый матч против своей бывшей команды.

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Челси Брайтон Грэм Поттер Роберто Де Дзерби чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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