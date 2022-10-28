ХАВИ: ­«Результаты придут. Или в Барселону придет новый тренер»

Тренер «Барселоны» Хави готов к тому, что клуб может его уволить в случае неудачных результатов. Команда весной не сыграет в Лиге чемпионов, а в Ла Лиге каталонцы недавно проиграла «Реалу» и отстает от лидера.

«Конечно, нынешние результаты - не то, что мы ожидали, но я верю в наш проект. Результаты придут, а если этого не случится, то в «Барселону» придет новый тренер».

«У нас были большие ожидания от Лиги чемпионов, но весной мы будем играть в Лиге Европы. Я проходил через это, когда был игроком. Мы не должны отходить от наших идей, — сказал Хави.

Среди испанских команд только «Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов.