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  4. ХАВИ: ­«Результаты придут. Или в Барселону придет новый тренер»
Испания
28 октября 2022, 19:13 |
278
0

ХАВИ: ­«Результаты придут. Или в Барселону придет новый тренер»

Наставник понимает, что может быть уволен

28 октября 2022, 19:13 |
278
0
ХАВИ: ­«Результаты придут. Или в Барселону придет новый тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Барселоны» Хави готов к тому, что клуб может его уволить в случае неудачных результатов. Команда весной не сыграет в Лиге чемпионов, а в Ла Лиге каталонцы недавно проиграла «Реалу» и отстает от лидера.

«Конечно, нынешние результаты - не то, что мы ожидали, но я верю в наш проект. Результаты придут, а если этого не случится, то в «Барселону» придет новый тренер».

«У нас были большие ожидания от Лиги чемпионов, но весной мы будем играть в Лиге Европы. Я проходил через это, когда был игроком. Мы не должны отходить от наших идей, — сказал Хави.

Среди испанских команд только «Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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Источник AS
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