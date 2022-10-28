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  4. ВИДЕО. Форвард Зари оформил красивый гол в ворота Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 18:22 |
399
0

ВИДЕО. Форвард Зари оформил красивый гол в ворота Металлиста 1925

Денису Нагнойному удался классный удар

28 октября 2022, 18:22 |
399
0
ВИДЕО. Форвард Зари оформил красивый гол в ворота Металлиста 1925
ФК Заря

В матче чемпионата Украины «Металлист 1925» - «Заря» форвард гостей Денис Нагнойный оформил красивый гол ударом в дальний угол.

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Денис Нагнойный Заря Луганск Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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