Украина. Премьер лига28 октября 2022, 18:22 |
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ВИДЕО. Форвард Зари оформил красивый гол в ворота Металлиста 1925
Денису Нагнойному удался классный удар
28 октября 2022, 18:22 |
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В матче чемпионата Украины «Металлист 1925» - «Заря» форвард гостей Денис Нагнойный оформил красивый гол ударом в дальний угол.
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