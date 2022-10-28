Нашли себе новых друзей. Российские клубы будут играть в Иране

По информации российских СМИ, ряд местных клубов во время паузы на чемпионат мира по футболу планируют проводить спарринги в Иране.

Известно, что «Зенит» 27 ноября сыграет в Иране против команды «Сепахан». Кроме того, иранские тренеры приедут в россию для повышения мастерства.

Из-за вторжения рф в Украину российские клубы отстранены от еврокубков, а сборные - от международных турниров. Сборная рф не сыграет на Евро-2024.

Иран в ситуации с изоляцией россии стал большим другом этой страны. В частности, продает дроны-камикадзы, которыми рф атакует Украину.