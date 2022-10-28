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  4. Нашли себе новых друзей. Российские клубы будут играть в Иране
Россия
28 октября 2022, 16:45 |
714
0

Нашли себе новых друзей. Российские клубы будут играть в Иране

Больше играть особо не с кем

28 октября 2022, 16:45 |
714
0
Нашли себе новых друзей. Российские клубы будут играть в Иране
ifri.org

По информации российских СМИ, ряд местных клубов во время паузы на чемпионат мира по футболу планируют проводить спарринги в Иране.

Известно, что «Зенит» 27 ноября сыграет в Иране против команды «Сепахан». Кроме того, иранские тренеры приедут в россию для повышения мастерства.

Из-за вторжения рф в Украину российские клубы отстранены от еврокубков, а сборные - от международных турниров. Сборная рф не сыграет на Евро-2024.

Иран в ситуации с изоляцией россии стал большим другом этой страны. В частности, продает дроны-камикадзы, которыми рф атакует Украину.

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Источник Sport.ua
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