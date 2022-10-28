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  4. Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Динамо может добавить в любой момент»
Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 16:50 |
158
0

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Динамо может добавить в любой момент»

Хавбек «Кривбасса» – о матче против «Динамо»

28 октября 2022, 16:50 |
158
0
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Динамо может добавить в любой момент»
zarya-lugansk.com. Дмитрий Хомченковский

Полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от матча десятого тура УПЛ против «Динамо» Киев (30 октября):

– Дмитрий, как команда готовится к важному матчу против одного из грандов украинского футбола?
– Все хорошо, готовимся по плану. На игру против «Динамо» настраиваемся очень серьезно. Понимаем, что будет непросто, ведь соперник сильный. Команда ожидает хорошего, но в то же время непростого противостояния. Да, в этом сезоне «Динамо» стартовало не очень удачно. Но соперника ни в коем случае нельзя недооценивать. Это один из грандов УПЛ. Он может добавить в любой момент, чтобы добиться успеха.

– После первой долгожданной победы в сезоне команда немного разгрузилась психологически?
– Мы долго ждали первой победы, после возвращения «Кривбасса» в УПЛ. Конечно, все довольны, но впереди у нас долгий сложный путь, надо продолжать побеждать. Нужно работать еще больше, чтобы мы могли в каждом туре набирать три очка.

– Не сомневаюсь, у тебя есть друзья или знакомые в «Динамо». С кем-то из ребят уже успел поговорить о грядущем матче?
– Конечно, это Саня Тимчик, Караваев. С ними мы выступали вместе в составе «Зари». Но о предстоящем противостоянии еще не успели поговорить. Последний матч на «Арене Львов»? Дайте, вспомню. Это, вероятно, было еще во время выступлений в «Заре». Если не ошибаюсь, это была встреча против «Руха» и мы сыграли 1:1.

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Дмитрий Хомченовский Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Кривбасс
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