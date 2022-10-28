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Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 16:35 | Обновлено 28 октября 2022, 17:01
241
0

Металлист 1925 – Заря. Стали известны стартовые составы

Начинается десятый тур УПЛ

28 октября 2022, 16:35 | Обновлено 28 октября 2022, 17:01
241
0
Металлист 1925 – Заря. Стали известны стартовые составы
ФК Заря Луганск

Сегодня, 28 октября «Металлист 1925» в стартовом матче десятого тура УПЛ примет «Зарю». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Ременюк, Габи, Кравченко, Дмитренко, Бычек

«Заря»: Мацапура, Батагов, Имереков, Бутко, Данченко, Чурко, Бражко, Булеца, Кирюханцев, Русин, Нагнойный

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Металлист 1925 Заря Луганск Металлист 1925 - Заря Украинская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Украины по футболу
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Источник УПЛ
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