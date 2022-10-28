Металлист 1925 – Заря. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 28 октября «Металлист 1925» в стартовом матче десятого тура УПЛ примет «Зарю». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Ременюк, Габи, Кравченко, Дмитренко, Бычек

«Заря»: Мацапура, Батагов, Имереков, Бутко, Данченко, Чурко, Бражко, Булеца, Кирюханцев, Русин, Нагнойный