ВИДЕО. Удар Пихаленка даже не в топ-3. Лучшие голы тура Лиги конференций

По итогам 5-го тура группового этапа Лиги конференций определены лучшие голы. Несмотря на классный удар, гол хавбека «Днепра-1» Александра Пихаленка в ворота «Аполлона» занял в голосовании только 4-е место.

Видео 5 лучших голов тура.