Лига конференций28 октября 2022, 15:40 |
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ВИДЕО. Удар Пихаленка даже не в топ-3. Лучшие голы тура Лиги конференций
Удар украинца занял 4-е место
28 октября 2022, 15:40 |
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По итогам 5-го тура группового этапа Лиги конференций определены лучшие голы. Несмотря на классный удар, гол хавбека «Днепра-1» Александра Пихаленка в ворота «Аполлона» занял в голосовании только 4-е место.
Видео 5 лучших голов тура.
Andy Diouf's sensational finish wins Goal of the Week 👏⚽️— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 28, 2022
@Heineken | #UECLGOTW | #UECL pic.twitter.com/tUWN0VU8rs
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