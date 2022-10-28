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  4. ВИДЕО. Удар Пихаленка даже не в топ-3. Лучшие голы тура Лиги конференций
Лига конференций
28 октября 2022, 15:40 |
922
0

ВИДЕО. Удар Пихаленка даже не в топ-3. Лучшие голы тура Лиги конференций

Удар украинца занял 4-е место

28 октября 2022, 15:40 |
922
0
ВИДЕО. Удар Пихаленка даже не в топ-3. Лучшие голы тура Лиги конференций
ФК Днепр-1

По итогам 5-го тура группового этапа Лиги конференций определены лучшие голы. Несмотря на классный удар, гол хавбека «Днепра-1» Александра Пихаленка в ворота «Аполлона» занял в голосовании только 4-е место.

Видео 5 лучших голов тура.

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Источник Sport.ua
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