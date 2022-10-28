Кто лучше? Гвардиола сравнил нынешних звезд футбола с легендами прошлого

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос, чем отличаются звезды современного футбола от лучших игроков прошлого.

«Нет никаких отличий. Классный игрок всегда классный. Сейчас все так же, как и в 80-х и 90-х. Различается только количество айфонов в раздевалке, это единственное отличие. Кроме этого, все так же. Это то же, что 60-е, с Пеле, Кройфом и Беккенбауэром. Хороший игрок – хорош вне зависимости от эпохи. Пеле мог бы играть сейчас и выступать на высоте. Так же, как и современные футболисты могли играть в 60-е и 70-е. Ничего не изменилось», – сказал Гвардиола.