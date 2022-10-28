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  4. Диверсия донецких. Цыганыку сломали нос на футболе
Украина. Премьер лига
28 октября 2022, 12:55 |
2566
3

Диверсия донецких. Цыганыку сломали нос на футболе

Известный журналист пострадал во время столкновения с Вячеславом Шевчуком

28 октября 2022, 12:55 |
2566
3
Диверсия донецких. Цыганыку сломали нос на футболе
УАФ. Игорь Цыганык

Журналист Игорь Цыганык признался, что серьезно пострадал во время игры в футбол. Во время игрового столкновения с экс-игроком «Шахтера» Вячеславом Шевчуком, который работает спортивным директором ровенского «Вереса», Цыганык сломал нос.

«Я хочу извиниться, что я сегодня в очках. По-другому не могу быть. Если я их сниму, то будет видно, что у меня перебит нос. Диверсия донецких, этот «Шахтер» меня никак не отпускает.

Вчера играли в футбол, тренировались, и я влетел в Славу Шевчука. Чисто игровой момент, у меня к нему нет претензий. Он очень переживал – и звонил, и вечером мы встречались. Он очень извинялся. Нет никаких претензий.

Но, знаете, «Шахтер» все равно меня не отпускает. Я уже 10 лет с этими донецкими воюю, и все равно меня где-то найдут. Так что сломан нос, вчера его вправлял», – рассказал Цыганык в эфире Профутбол Digital.

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Источник ПроФутбол
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Александр
Боже как он надоел этот цыганык 
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+5
R1d3r
Заголовок, конечно, блин.. 
Ответить
+3
Иван Иванов
Цирк-ганык
Ответить
+1
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