Диверсия донецких. Цыганыку сломали нос на футболе

Журналист Игорь Цыганык признался, что серьезно пострадал во время игры в футбол. Во время игрового столкновения с экс-игроком «Шахтера» Вячеславом Шевчуком, который работает спортивным директором ровенского «Вереса», Цыганык сломал нос.

«Я хочу извиниться, что я сегодня в очках. По-другому не могу быть. Если я их сниму, то будет видно, что у меня перебит нос. Диверсия донецких, этот «Шахтер» меня никак не отпускает.

Вчера играли в футбол, тренировались, и я влетел в Славу Шевчука. Чисто игровой момент, у меня к нему нет претензий. Он очень переживал – и звонил, и вечером мы встречались. Он очень извинялся. Нет никаких претензий.

Но, знаете, «Шахтер» все равно меня не отпускает. Я уже 10 лет с этими донецкими воюю, и все равно меня где-то найдут. Так что сломан нос, вчера его вправлял», – рассказал Цыганык в эфире Профутбол Digital.