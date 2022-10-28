Муж Элины Свитолиной не сыграет на домашнем Мастерсе в Париже

Французский теннисист Гаэль Монфис, который не выходил на корт с 12 августа, не сыграет на Мастерсе в Париже.

«Привет, друзья, как вы видели на этой неделе в стриме, я все еще ограничен в своих поездках на корт. Поэтому я не смогу защитить свои шансы на Мастерсе в Париже.

Я воспользуюсь концовкой года, чтобы подготовиться к следующему сезону», – написал муж Элины Свитолиной в твиттере.

В прошлом году Монфис дошел до третьего раунда в Париже, где проиграл будущему чемпиону Новаку Джоковичу.

Гаэль дважды играл в финале домашнего Мастерса (2009 и 2010), но титул взять не удалось ни разу.