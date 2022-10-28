Известный теннисист обозвал своего отца во время матча
Стефанос Циципас дал волю эмоциям после ряда неудач в первом сете
Греческий теннисист Стефанос Циципас поругался со своим отцом, который также является его тренером.
Во время матча 1/16 финала турнира серии АТР 500 в Вене (Австрия) с австрийцем Деннисом Новаком Циципас потерял самообладание. В первом сете у Стефаноса явно не шла игра и он дал волю эмоциям. Под гнев теннисиста попал его отец Апостолос. Циципас потребовал, чтобы тот покинул его бокс, а также сопроводил выкрик греческим ругательством «малака».
Циципас все же переиграл Новака со счетом 7:6 (7:2), 6:2. Но уже в следующем раунде он уступил хорвату Борне Чоричу со счётом 6:4, 4:6, 6:7 (4:7).
Отметим, что Циципас не впервые устраивает публичную полемику с отцом. Апостолоса неоднократно предупреждали из-за его громких подсказок с трибун. Зачастую Стефанос и сам злится из-за действий отца.
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