Помощь Украине. Шахтер и Бенфика подписали меморандум о сотрудничестве

Shakhtar Social Foundation и Fundacao Benfica объединяют усилия для помощи украинцам.



Благотворительные фонды ФК «Шахтер» и ФК «Бенфика» подписали меморандум о сотрудничестве, который укрепит партнерские отношения, сложившиеся в ходе гуманитарной акции «Вместе за Украину».

Клубы намерены осуществлять совместные социальные проекты для помощи украинцам. В частности, Fundacao Benfica поддержит инициативу Shakhtar Social Foundation по оказанию поддержки детям, потерявшим родителей в результате военных действий в Украине.

Эту работу фонд ФК «Шахтер» реализует с момента начала полномасштабной войны в нашей стране. В настоящее время под опекой Shakhtar Social находятся 9 семей и 19 детей. Благодаря поддержке «Бенфики» несколько детей смогут поехать на каникулы в Португалию.