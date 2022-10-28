Помощь Украине. Шахтер и Бенфика подписали меморандум о сотрудничестве
Клубы намерены осуществлять совместные социальные проекты для помощи украинцам
Shakhtar Social Foundation и Fundacao Benfica объединяют усилия для помощи украинцам.
Благотворительные фонды ФК «Шахтер» и ФК «Бенфика» подписали меморандум о сотрудничестве, который укрепит партнерские отношения, сложившиеся в ходе гуманитарной акции «Вместе за Украину».
Клубы намерены осуществлять совместные социальные проекты для помощи украинцам. В частности, Fundacao Benfica поддержит инициативу Shakhtar Social Foundation по оказанию поддержки детям, потерявшим родителей в результате военных действий в Украине.
Эту работу фонд ФК «Шахтер» реализует с момента начала полномасштабной войны в нашей стране. В настоящее время под опекой Shakhtar Social находятся 9 семей и 19 детей. Благодаря поддержке «Бенфики» несколько детей смогут поехать на каникулы в Португалию.
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