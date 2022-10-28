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28 октября 2022, 11:02 | Обновлено 28 октября 2022, 11:07
356
0

Помощь Украине. Шахтер и Бенфика подписали меморандум о сотрудничестве

Клубы намерены осуществлять совместные социальные проекты для помощи украинцам

28 октября 2022, 11:02 | Обновлено 28 октября 2022, 11:07
356
0
Помощь Украине. Шахтер и Бенфика подписали меморандум о сотрудничестве
ФК Шахтер

Shakhtar Social Foundation и Fundacao Benfica объединяют усилия для помощи украинцам.

Благотворительные фонды ФК «Шахтер» и ФК «Бенфика» подписали меморандум о сотрудничестве, который укрепит партнерские отношения, сложившиеся в ходе гуманитарной акции «Вместе за Украину».

Клубы намерены осуществлять совместные социальные проекты для помощи украинцам. В частности, Fundacao Benfica поддержит инициативу Shakhtar Social Foundation по оказанию поддержки детям, потерявшим родителей в результате военных действий в Украине.

Эту работу фонд ФК «Шахтер» реализует с момента начала полномасштабной войны в нашей стране. В настоящее время под опекой Shakhtar Social находятся 9 семей и 19 детей. Благодаря поддержке «Бенфики» несколько детей смогут поехать на каникулы в Португалию.

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благотворительность Шахтер Донецк Бенфика российско-украинская война Shakhtar Social
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Источник ФК Шахтер Донецк
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