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Лига конференций
28 октября 2022, 06:44 | Обновлено 28 октября 2022, 06:56
567
0

ВИДЕО. Кульминация в группах. Все голы матчей 5-го тура Лиги конференций

27 октября состоялись 16 матчей 5-го тура Лиги Европы

28 октября 2022, 06:44 | Обновлено 28 октября 2022, 06:56
567
0
ВИДЕО. Кульминация в группах. Все голы матчей 5-го тура Лиги конференций
СК Днепр-1

27 октября состоялись матчи 5-го тура Лиги конференций. Ниже приведены их результаты.

«Днепр-1» одержал победу над АЕК Ларнака (1:0) и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги конференций. Единственный гол в матче забил Александр Пихаленок дальним ударом на 39-й минуте.

Теперь 3 октября в Нидерландах АЗ Алкмар и «Днепр-1» сыграют матч за первое место. Днепрянам нужна только победа, чтобы выйти сразу в 1/8 финала, без дополнительной стадии. В любом случае, «Днепр-1» впервые в истории клуба сыграет в весенней стадии еврокубков.

Определено 8 команд, которые гарантировали себе выход в плей-офф: «Истанбул Башакшехир», «Фиорентина», «Вест Хэм», «Вильярреал», АЗ Алкмар, «Днепр-1», «Юргорден», «Сивасспор».

🏆 Лига конференций 2022/23

5-й тур, 27 октября

  • 19:45 Андерлехт – ФКСБ – 2:2
  • 19:45 Аустрия Вена – Лех Познань – 1:1
  • 19:45 Вадуц – АЗ Алкмар – 1:2
  • 19:45 Вильярреал – Хапоэль Беер-Шева – 2:2
  • 19:45 Ницца – Партизан – 2:1
  • 19:45 Словацко – Кельн – 0:0 (прерван)
  • 19:45 Фиорентина – Башакшехир – 2:1
  • 22:00 Базель – Жальгирис – 2:2
  • 22:00 Балкани – Славия Прага – 0:1
  • 22:00 Вест Хэм – Силькеборг – 1:0
  • 22:00 Днепр-1 – Аполлон – 1:0
  • 22:00 Мольде – Юргорден – 2:3
  • 22:00 Сивасспор – ЧФР Клуж – 3:0
  • 22:00 Слован Братислава – Пюник – 2:1
  • 22:00 Хартс – РФШ – 2:1
  • 22:00 Шэмрок Роверс – Гент – 1:1

Смотрите видео голов и обзор матчей

19:45 Андерлехт – ФКСБ – 2:2

19:45 Аустрия Вена – Лех Познань – 1:1

19:45 Вадуц – АЗ Алкмар – 1:2

19:45 Вильярреал – Хапоэль Беер-Шева – 2:2

19:45 Фиорентина – Башакшехир – 2:1

22:00 Базель – Жальгирис – 2:2

22:00 Балкани – Славия Прага – 0:1

22:00 Вест Хэм – Силькеборг – 1:0

22:00 Днепр-1 – Аполлон – 1:0

22:00 Мольде – Юргорден – 2:3

22:00 Сивасспор – ЧФР Клуж – 3:0

22:00 Слован Братислава – Пюник – 2:1

22:00 Хартс – РФШ – 2:1

22:00 Шэмрок Роверс – Гент – 1:1

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Источник Sport.ua
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