ВИДЕО. Самое интересное за четверг. Все голы матчей 5-го тура Лиги Европы
27 октября состоялись 16 матчей 5-го тура Лиги Европы
27 октября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы. Ниже приведены их результаты.
Киевское «Динамо» сыграло вничью с командой АЕК Ларнака (3:3). Команда Мирчи Луческу потеряла шансы на продолжение выступлений в еврокубках.
Английский «Манчестер Юнайтед» разгромил «Шериф» из Молдовы (3:0). Один из голов в ворота Максима Коваля провел звездный португальский форвард Криштиану Роналду.
Определено 10 команд, которые гарантировали себе выход в плей-офф: «Арсенал», ПСВ, «Фенербахче», «Ренн», «Бетис», «Сен-Жилуаз», «Реал Сосьедад», «Манчестер Юнайтед», «Фрайбург», «Ференцварош».
🏆 Лига Европы 2022/23
5-й тур, 27 октября
- 19:45 АЕК Ларнака – Динамо – 3:3
- 19:45 Лацио – Мидтьюлланд – 2:1
- 19:45 Лудогорец – Бетис – 0:1
- 19:45 Мальме – Сен-Жилуаз – 0:2
- 19:45 ПСВ – Арсенал – 2:0
- 19:45 Унион Берлин – Брага – 1:0
- 19:45 Фенербахче – Ренн – 3:3
- 19:45 Цюрих – Буде-Глимт – 2:1
- 22:00 Манчестер Юнайтед – Шериф – 3:0
- 22:00 Нант – Карабах – 2:1
- 22:00 Омония – Реал Сосьедад – 0:2
- 22:00 Ференцварош – Монако – 1:1
- 22:00 Фрайбург – Олимпиакос – 1:1
- 22:00 ХИК – Рома – 1:2
- 22:00 Црвена Звезда – Трабзонспор – 2:1
- 22:00 Штурм Грац – Фейенорд – 1:0
Смотрите видео голов и обзор матчей
19:45 АЕК Ларнака – Динамо – 3:3
19:45 Лацио – Мидтьюлланд – 2:1
19:45 Лудогорец – Бетис – 0:1
19:45 Мальме – Сен-Жилуаз – 0:2
19:45 ПСВ – Арсенал – 2:0
19:45 Унион Берлин – Брага – 1:0
19:45 Фенербахче – Ренн – 3:3
19:45 Цюрих – Буде-Глимт – 2:1
22:00 Манчестер Юнайтед – Шериф – 3:0
22:00 Нант – Карабах – 2:1
22:00 Омония – Реал Сосьедад – 0:2
22:00 Ференцварош – Монако – 1:1
22:00 Фрайбург – Олимпиакос – 1:1
22:00 ХИК – Рома – 1:2
22:00 Штурм Грац – Фейенорд – 1:0
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