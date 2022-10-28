ВИДЕО. Самое интересное за четверг. Все голы матчей 5-го тура Лиги Европы

27 октября состоялись матчи 5-го тура Лиги Европы. Ниже приведены их результаты.

Киевское «Динамо» сыграло вничью с командой АЕК Ларнака (3:3). Команда Мирчи Луческу потеряла шансы на продолжение выступлений в еврокубках.

Английский «Манчестер Юнайтед» разгромил «Шериф» из Молдовы (3:0). Один из голов в ворота Максима Коваля провел звездный португальский форвард Криштиану Роналду.

Определено 10 команд, которые гарантировали себе выход в плей-офф: «Арсенал», ПСВ, «Фенербахче», «Ренн», «Бетис», «Сен-Жилуаз», «Реал Сосьедад», «Манчестер Юнайтед», «Фрайбург», «Ференцварош».

🏆 Лига Европы 2022/23

5-й тур, 27 октября

19:45 АЕК Ларнака – Динамо – 3:3

19:45 Лацио – Мидтьюлланд – 2:1

– Мидтьюлланд – 2:1 19:45 Лудогорец – Бетис – 0:1

– 0:1 19:45 Мальме – Сен-Жилуаз – 0:2

– 0:2 19:45 ПСВ – Арсенал – 2:0

– Арсенал – 2:0 19:45 Унион Берлин – Брага – 1:0

– Брага – 1:0 19:45 Фенербахче – Ренн – 3:3

19:45 Цюрих – Буде-Глимт – 2:1

– Буде-Глимт – 2:1 22:00 Манчестер Юнайтед – Шериф – 3:0

– Шериф – 3:0 22:00 Нант – Карабах – 2:1

– Карабах – 2:1 22:00 Омония – Реал Сосьедад – 0:2

– 0:2 22:00 Ференцварош – Монако – 1:1

22:00 Фрайбург – Олимпиакос – 1:1

22:00 ХИК – Рома – 1:2

– 1:2 22:00 Црвена Звезда – Трабзонспор – 2:1

– Трабзонспор – 2:1 22:00 Штурм Грац – Фейенорд – 1:0

Смотрите видео голов и обзор матчей

19:45 АЕК Ларнака – Динамо – 3:3

19:45 Лацио – Мидтьюлланд – 2:1

19:45 Лудогорец – Бетис – 0:1

19:45 Мальме – Сен-Жилуаз – 0:2

19:45 ПСВ – Арсенал – 2:0

19:45 Унион Берлин – Брага – 1:0

19:45 Фенербахче – Ренн – 3:3

19:45 Цюрих – Буде-Глимт – 2:1

22:00 Манчестер Юнайтед – Шериф – 3:0

22:00 Нант – Карабах – 2:1

22:00 Омония – Реал Сосьедад – 0:2

22:00 Ференцварош – Монако – 1:1

22:00 Фрайбург – Олимпиакос – 1:1

22:00 ХИК – Рома – 1:2

22:00 Штурм Грац – Фейенорд – 1:0