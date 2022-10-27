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  4. ВИДЕО. Мощная пушка. Пихаленок открыл счет для Днепра-1 дальним ударом
Лига конференций
27 октября 2022, 23:00 | Обновлено 27 октября 2022, 23:12
2243
0

ВИДЕО. Мощная пушка. Пихаленок открыл счет для Днепра-1 дальним ударом

В матче против «Аполлона» украинский клуб открыл счет на 38-й минуте

27 октября 2022, 23:00 | Обновлено 27 октября 2022, 23:12
2243
0
ВИДЕО. Мощная пушка. Пихаленок открыл счет для Днепра-1 дальним ударом
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

27 октября в 22:00 в матче 5-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Аполлон» Лимасол.

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Матч проходит в Кошице на стадионе Кошице Футбол Арена.

В конце первого тайма Александр Пихаленок открыл счет дальним ударом.

1:0. Александр Пихаленок, 38 мин.

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Источник Sport.ua
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