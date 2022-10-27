WTA27 октября 2022, 21:33 |
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ФОТО. Вторая ракетка Франции отдыхает в Коста-Рике
Ализе Корне завершила сезон и наслаждается отпуском
27 октября 2022, 21:33 |
1389
0
Вторая ракетка Франции Ализе Корне завершила сезон и отправилась за океан.
Неделю назад 32-летняя уроженка Ниццы написала в соцсетях, что невероятно устала и хочет отдохнуть. Сегодня она опубликовала фото из солнечной Коста-Рики.
Отметим, что Ализе в этом году впервые дошла до 1/4 финала на турнире Grand Slam (в Австралии), а также выиграла турнир в Гштаде.
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