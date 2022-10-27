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  4. ФОТО. Вторая ракетка Франции отдыхает в Коста-Рике
WTA
27 октября 2022, 21:33 |
1389
0

ФОТО. Вторая ракетка Франции отдыхает в Коста-Рике

Ализе Корне завершила сезон и наслаждается отпуском

27 октября 2022, 21:33 |
1389
0
ФОТО. Вторая ракетка Франции отдыхает в Коста-Рике
Getty Images/Global Images Ukraine. Ализе Корне

Вторая ракетка Франции Ализе Корне завершила сезон и отправилась за океан.

Неделю назад 32-летняя уроженка Ниццы написала в соцсетях, что невероятно устала и хочет отдохнуть. Сегодня она опубликовала фото из солнечной Коста-Рики.

Отметим, что Ализе в этом году впервые дошла до 1/4 финала на турнире Grand Slam (в Австралии), а также выиграла турнир в Гштаде.

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