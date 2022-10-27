ФОТО. Вторая ракетка Франции отдыхает в Коста-Рике

Вторая ракетка Франции Ализе Корне завершила сезон и отправилась за океан.

Неделю назад 32-летняя уроженка Ниццы написала в соцсетях, что невероятно устала и хочет отдохнуть. Сегодня она опубликовала фото из солнечной Коста-Рики.

Отметим, что Ализе в этом году впервые дошла до 1/4 финала на турнире Grand Slam (в Австралии), а также выиграла турнир в Гштаде.