Лига Европы27 октября 2022, 21:31 | Обновлено 27 октября 2022, 21:41
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ВИДЕО. Гол престижа. Денис Гармаш отыграл один мяч для Динамо
Киевская команда уступает на Кипре клубу АЕК Ларнака со счетом 2:3
27 октября 2022, 21:31 | Обновлено 27 октября 2022, 21:41
1347
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27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Денис Гармаш ударом головой отыграл один мяч для Динамо в концовке игры.
3:2. Денис Гармаш, 82 мин.
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