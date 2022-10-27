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  4. ВИДЕО. Гол престижа. Денис Гармаш отыграл один мяч для Динамо
Лига Европы
27 октября 2022, 21:31 | Обновлено 27 октября 2022, 21:41
1347
0

ВИДЕО. Гол престижа. Денис Гармаш отыграл один мяч для Динамо

Киевская команда уступает на Кипре клубу АЕК Ларнака со счетом 2:3

27 октября 2022, 21:31 | Обновлено 27 октября 2022, 21:41
1347
0
ВИДЕО. Гол престижа. Денис Гармаш отыграл один мяч для Динамо
MEGOGO

27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».

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Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.

Денис Гармаш ударом головой отыграл один мяч для Динамо в концовке игры.

3:2. Денис Гармаш, 82 мин.

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Динамо Киев Лига Европы АЕК Ларнака видео голов и обзор АЕК Ларнака - Динамо Денис Гармаш
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Источник Sport.ua
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