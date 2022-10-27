Лига Европы27 октября 2022, 21:23 | Обновлено 27 октября 2022, 21:24
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ВИДЕО. Мертвые пчелы не гудят? Динамо пропустило третий гол на Кипре
Омри Альтман оформил дубль для АЕК Ларнака на 72-й минуте матча
27 октября 2022, 21:23 | Обновлено 27 октября 2022, 21:24
2809
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27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Динамо пропустило на Кипре третий гол. Омри Альтман оформил дубль на 72-й минуте.
3:1. Омри Альтман, 72 мин.
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