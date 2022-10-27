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  4. ВИДЕО. Мертвые пчелы не гудят? Динамо пропустило третий гол на Кипре
Лига Европы
27 октября 2022, 21:23 | Обновлено 27 октября 2022, 21:24
2809
1

ВИДЕО. Мертвые пчелы не гудят? Динамо пропустило третий гол на Кипре

Омри Альтман оформил дубль для АЕК Ларнака на 72-й минуте матча

27 октября 2022, 21:23 | Обновлено 27 октября 2022, 21:24
2809
1
ВИДЕО. Мертвые пчелы не гудят? Динамо пропустило третий гол на Кипре

27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.

Динамо пропустило на Кипре третий гол. Омри Альтман оформил дубль на 72-й минуте.

3:1. Омри Альтман, 72 мин.

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Динамо Киев Лига Европы АЕК Ларнака видео голов и обзор АЕК Ларнака - Динамо Омри Альтман
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Источник Sport.ua
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terhoha
Цигана смердючого за рускім корабльом. 
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