ВИДЕО. Мертвые пчелы не гудят? Динамо пропустило третий гол на Кипре

27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».

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Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.

Динамо пропустило на Кипре третий гол. Омри Альтман оформил дубль на 72-й минуте.

3:1. Омри Альтман, 72 мин.