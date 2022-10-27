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Лига Европы
27 октября 2022, 21:10 | Обновлено 27 октября 2022, 21:16
1110
1

ВИДЕО. Проиграли воздух. Динамо снова пропустило гол от клуба АЕК Ларнака

Кипрская команда вышла вперед в матче Лиги Европы на 53-й минуте

27 октября 2022, 21:10 | Обновлено 27 октября 2022, 21:16
1110
1
ВИДЕО. Проиграли воздух. Динамо снова пропустило гол от клуба АЕК Ларнака

27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».

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Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.

В начале второго тайме киприоты снова вышли вперед. Защитники киевской команды проиграли воздух в своей штрафной площадке.

2:1. Рафа Лопеш, 53 мин.

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Динамо Киев Лига Европы АЕК Ларнака видео голов и обзор АЕК Ларнака - Динамо Рафа Лопеш
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Источник Sport.ua
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