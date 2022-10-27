Лига Европы27 октября 2022, 21:10 | Обновлено 27 октября 2022, 21:16
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ВИДЕО. Проиграли воздух. Динамо снова пропустило гол от клуба АЕК Ларнака
Кипрская команда вышла вперед в матче Лиги Европы на 53-й минуте
27 октября 2022, 21:10 | Обновлено 27 октября 2022, 21:16
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27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
В начале второго тайме киприоты снова вышли вперед. Защитники киевской команды проиграли воздух в своей штрафной площадке.
2:1. Рафа Лопеш, 53 мин.
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