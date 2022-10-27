Лига Европы27 октября 2022, 20:49 | Обновлено 27 октября 2022, 20:59
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ВИДЕО. Ванат сравнял счет. Динамо забило на Кипре гол в раздевалку
Киевлянам нужна только победа в матче ЛЕ против клуба АЕК Ларнака
27 октября 2022, 20:49 | Обновлено 27 октября 2022, 20:59
1868
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27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Владислав Ванат сравнял счет. Динамо забило на Кипре гол в раздевалку.
⚽️ Буяльский в одно касание перевел прострел с левого фланга от Вивчаренко на ближний угол вратарской, а там Владислав Ванат пробил под штангу!
1:1. Владислав Ванат, 45 мин.
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