ВИДЕО. Ванат сравнял счет. Динамо забило на Кипре гол в раздевалку

27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».

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Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.

Владислав Ванат сравнял счет. Динамо забило на Кипре гол в раздевалку.

⚽️ Буяльский в одно касание перевел прострел с левого фланга от Вивчаренко на ближний угол вратарской, а там Владислав Ванат пробил под штангу!

1:1. Владислав Ванат, 45 мин.