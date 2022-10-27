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  4. ВИДЕО. Ванат сравнял счет. Динамо забило на Кипре гол в раздевалку
Лига Европы
27 октября 2022, 20:49 | Обновлено 27 октября 2022, 20:59
1868
0

ВИДЕО. Ванат сравнял счет. Динамо забило на Кипре гол в раздевалку

Киевлянам нужна только победа в матче ЛЕ против клуба АЕК Ларнака

27 октября 2022, 20:49 | Обновлено 27 октября 2022, 20:59
1868
0
ВИДЕО. Ванат сравнял счет. Динамо забило на Кипре гол в раздевалку
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».

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Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.

Владислав Ванат сравнял счет. Динамо забило на Кипре гол в раздевалку.

⚽️ Буяльский в одно касание перевел прострел с левого фланга от Вивчаренко на ближний угол вратарской, а там Владислав Ванат пробил под штангу!

1:1. Владислав Ванат, 45 мин.

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Источник Sport.ua
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