Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. С лета в девятку. Динамо пропустило на Кипре красивый гол
Лига Европы
27 октября 2022, 20:27 | Обновлено 27 октября 2022, 20:56
2872
1

ВИДЕО. С лета в девятку. Динамо пропустило на Кипре красивый гол

Омри Альтман вывел команду АЕК Ларнака вперед в матче Лиги Европы

27 октября 2022, 20:27 | Обновлено 27 октября 2022, 20:56
2872
1
ВИДЕО. С лета в девятку. Динамо пропустило на Кипре красивый гол

27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.

Динамо пропустило на Кипре красивый гол. Омри Альтман вывел АЕК Ларнака вперед с разворота ударом с лета в девятку.

1:0. Омри Альтман, 26 мин.

По теме:
ВИДЕО. Мертвые пчелы не гудят? Динамо пропустило третий гол на Кипре
ВИДЕО. Проиграли воздух. Динамо снова пропустило гол от клуба АЕК Ларнака
Известны судейские назначения 10-го тура УПЛ
Динамо Киев Лига Европы АЕК Ларнака видео голов и обзор АЕК Ларнака - Динамо Омри Альтман
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Бокс | 26 октября 2022, 20:15 1
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис

Бой украинского боксера состоится в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке

Игорь СУРКИС: «Милевского рассматриваю только как нового президента»
Футбол | 27 октября 2022, 13:06 11
Игорь СУРКИС: «Милевского рассматриваю только как нового президента»
Игорь СУРКИС: «Милевского рассматриваю только как нового президента»

Президент «Динамо» не видит Артема на посту главного тренера

ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с АЕКом
Футбол | 27.10.2022, 17:13
ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с АЕКом
ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с АЕКом
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Футбол | 27.10.2022, 13:28
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Четыре варианта. Как Суркису преодолеть кризис Динамо
Футбол | 27.10.2022, 12:35
Четыре варианта. Как Суркису преодолеть кризис Динамо
Четыре варианта. Как Суркису преодолеть кризис Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Veter
Ёсып сталин! Да девятка это когда мяч  влетает в самый угол  между перекладиной и штангой!!! 
По ушам это 7, а на вытянутую руку это 8.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер U-19 обыграл Селтик и вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
Шахтер U-19 обыграл Селтик и вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА
25.10.2022, 17:56 27
Футбол
5-й тур ЛЧ. Турнирные таблицы. 9 клубов уже в плей-офф. Что нужно Шахтеру?
5-й тур ЛЧ. Турнирные таблицы. 9 клубов уже в плей-офф. Что нужно Шахтеру?
26.10.2022, 00:55 1
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
26.10.2022, 10:00
Биатлон
ФОТО. Лома захватывает Манхэттен. Постер боя Ломаченко — Ортис
ФОТО. Лома захватывает Манхэттен. Постер боя Ломаченко — Ортис
25.10.2022, 19:11
Бокс
Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов
26.10.2022, 06:23 3
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское
ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское
26.10.2022, 10:20 10
Теннис
Ломаченко рассказал, почему согласился на бой с Ортисом
Ломаченко рассказал, почему согласился на бой с Ортисом
26.10.2022, 10:39 3
Бокс
Шедевр Мудрика в ворота Селтика, косяк Сикана, Зидан возвращается в тренеры
Шедевр Мудрика в ворота Селтика, косяк Сикана, Зидан возвращается в тренеры
26.10.2022, 07:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности