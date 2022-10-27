ВИДЕО. С лета в девятку. Динамо пропустило на Кипре красивый гол

27 октября в 19:45 в матче 5-го тура Лиги Европы играют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».

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Матч проходит в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.

Динамо пропустило на Кипре красивый гол. Омри Альтман вывел АЕК Ларнака вперед с разворота ударом с лета в девятку.

1:0. Омри Альтман, 26 мин.