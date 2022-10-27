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  4. Белозерцев пробился в финал Итогового турнира, обновив национальный рекорд
ITF
27 октября 2022, 21:15 |
266
0

Белозерцев пробился в финал Итогового турнира, обновив национальный рекорд

Никита станет первым из украинцев, кто сразится в финале Tennis Europe Junior Masters U14

27 октября 2022, 21:15 |
266
0
Белозерцев пробился в финал Итогового турнира, обновив национальный рекорд
Tennis Europe. Никита Белозерцев

Никита Белозерцев пробился в финал на соревнованиях сильнейших игроков Европы под названием Tennis Europe Junior Masters.

В полуфинале турнира среди теннисистов в возрасте до 14 лет украинец, посеянный под вторым номером, победил четвёртого сеяного Матея Тодорана из Румынии.

ITF. Итоговый турнир среди юношей до 14 лет. Грунт. 1/2 финала
Никита Белозерцев (Украина) [2] – Матей Тодоран (Румыния) [4] – 6:3, 6:2.

В финале соперником Никиты станет Диего Дедура-Паломеро.

Белозерцев стал первым украинским игроком, который вышел в финал Tennis Europe Junior Masters в возрастной категории U14.

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Источник Большой теннис Украины
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