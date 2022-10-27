Белозерцев пробился в финал Итогового турнира, обновив национальный рекорд
Никита станет первым из украинцев, кто сразится в финале Tennis Europe Junior Masters U14
Никита Белозерцев пробился в финал на соревнованиях сильнейших игроков Европы под названием Tennis Europe Junior Masters.
В полуфинале турнира среди теннисистов в возрасте до 14 лет украинец, посеянный под вторым номером, победил четвёртого сеяного Матея Тодорана из Румынии.
ITF. Итоговый турнир среди юношей до 14 лет. Грунт. 1/2 финала
Никита Белозерцев (Украина) [2] – Матей Тодоран (Румыния) [4] – 6:3, 6:2.
В финале соперником Никиты станет Диего Дедура-Паломеро.
Белозерцев стал первым украинским игроком, который вышел в финал Tennis Europe Junior Masters в возрастной категории U14.
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