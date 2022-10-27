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Украина. Премьер лига
27 октября 2022, 21:00 | Обновлено 27 октября 2022, 21:01
122
0

Известны судейские назначения 10-го тура УПЛ

Система VAR будет задействована на матче Шахтер» - «Александрия»

27 октября 2022, 21:00 | Обновлено 27 октября 2022, 21:01
122
0
Известны судейские назначения 10-го тура УПЛ
УАФ. Виталий Романов

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 10-го тура УПЛ.

10-тур

28 октября

17.00. «Металлист 1925» – «Заря». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр – Владимир Новохатний (Киев).

29 октября

13.00. «Ворскла» – «Минай». Минай. Стадион «Минай Арена». Арбитр – Александр Омельченко (Славянск).
17.00. «Шахтер» – «Александрия». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Виталий Романов (Днепр). Арбитр VAR – Евгений Арановский (Киев).

30 октября

13.00. «Днепр-1» – «Черноморец». Симферополь. Стадион «Авангард». Арбитр – Екатерина Монзуль (Харьков).
13.00. «Львов» – «Металлист». Львов. Стадион «СКИФ». Арбитр – Александр Соловьян (Киев).
17.00. «Динамо» – «Кривбасс». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Николай Балакин (Киевская обл.).

31 октября

13.00. «Колос» – «Верес». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье).

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Источник Комитет арбитров УАФ
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