Известны судейские назначения 10-го тура УПЛ
Система VAR будет задействована на матче Шахтер» - «Александрия»
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 10-го тура УПЛ.
10-тур
28 октября
17.00. «Металлист 1925» – «Заря». Киев. НСК «Олимпийский». Арбитр – Владимир Новохатний (Киев).
29 октября
13.00. «Ворскла» – «Минай». Минай. Стадион «Минай Арена». Арбитр – Александр Омельченко (Славянск).
17.00. «Шахтер» – «Александрия». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Виталий Романов (Днепр). Арбитр VAR – Евгений Арановский (Киев).
30 октября
13.00. «Днепр-1» – «Черноморец». Симферополь. Стадион «Авангард». Арбитр – Екатерина Монзуль (Харьков).
13.00. «Львов» – «Металлист». Львов. Стадион «СКИФ». Арбитр – Александр Соловьян (Киев).
17.00. «Динамо» – «Кривбасс». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Николай Балакин (Киевская обл.).
31 октября
13.00. «Колос» – «Верес». Ковалевка. Стадион «Колос». Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье).
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