Другие новости27 октября 2022, 17:28 | Обновлено 27 октября 2022, 17:34
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ВИДЕО. Босния отказала россии, Валенсия без Мудрика, ставим на МЮ
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
27 октября 2022, 17:28 | Обновлено 27 октября 2022, 17:34
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1. Босния и Герцеговина отказалась от матча с россией
2. Сетанта уволила комментатора за работу на двух матчах одновременно
3. Валенсия отказалась от покупки Мудрика
4. Прогноз матча МЮ - Шериф
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