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27 октября 2022, 17:28 | Обновлено 27 октября 2022, 17:34
244
0

ВИДЕО. Босния отказала россии, Валенсия без Мудрика, ставим на МЮ

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

27 октября 2022, 17:28 | Обновлено 27 октября 2022, 17:34
244
0
ВИДЕО. Босния отказала россии, Валенсия без Мудрика, ставим на МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Босния и Герцеговина отказалась от матча с россией
2. Сетанта уволила комментатора за работу на двух матчах одновременно
3. Валенсия отказалась от покупки Мудрика
4. Прогноз матча МЮ - Шериф

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Источник Sport.ua
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