ВИДЕО. Босния отказала россии, Валенсия без Мудрика, ставим на МЮ

1. Босния и Герцеговина отказалась от матча с россией

2. Сетанта уволила комментатора за работу на двух матчах одновременно

3. Валенсия отказалась от покупки Мудрика

4. Прогноз матча МЮ - Шериф

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