ХАВИ: «В плей-офф ЛЧ выйдет только Реал, но Ла Лига остается на уровне АПЛ»

По итогам группового этапа в плей-офф Лиги чемпионов среди испанских команд выйдет только «Реал», тогда как «Атлетико», «Севилья» и «Барселоны» остаются вне ЛЧ.

Однако тренер «Барселоны» Хави не считает это кризисом испанского футбола.

«В плей-офф Лиги чемпионов выйдет лишь одна испанская команда - «Реал». Но тут нужно анализировать ситуацию в каждой группе, оценивать обстоятельства всех испанских команд».

«Я считаю, что Ла Лига остается на одном уровне с АПЛ, это не проблема в испанском футболе», — сказал Хави.

«Барселона» второй год кряду не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.