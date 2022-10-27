ХАВИ: «В плей-офф ЛЧ выйдет только Реал, но Ла Лига остается на уровне АПЛ»
Тренер не видит проблем в испанском футболе
По итогам группового этапа в плей-офф Лиги чемпионов среди испанских команд выйдет только «Реал», тогда как «Атлетико», «Севилья» и «Барселоны» остаются вне ЛЧ.
Однако тренер «Барселоны» Хави не считает это кризисом испанского футбола.
«В плей-офф Лиги чемпионов выйдет лишь одна испанская команда - «Реал». Но тут нужно анализировать ситуацию в каждой группе, оценивать обстоятельства всех испанских команд».
«Я считаю, что Ла Лига остается на одном уровне с АПЛ, это не проблема в испанском футболе», — сказал Хави.
«Барселона» второй год кряду не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.
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