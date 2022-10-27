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  4. ХАВИ: «В плей-офф ЛЧ выйдет только Реал, но Ла Лига остается на уровне АПЛ»
Испания
27 октября 2022, 17:51 |
338
1

ХАВИ: «В плей-офф ЛЧ выйдет только Реал, но Ла Лига остается на уровне АПЛ»

Тренер не видит проблем в испанском футболе

27 октября 2022, 17:51 |
338
1
ХАВИ: «В плей-офф ЛЧ выйдет только Реал, но Ла Лига остается на уровне АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам группового этапа в плей-офф Лиги чемпионов среди испанских команд выйдет только «Реал», тогда как «Атлетико», «Севилья» и «Барселоны» остаются вне ЛЧ.

Однако тренер «Барселоны» Хави не считает это кризисом испанского футбола.

«В плей-офф Лиги чемпионов выйдет лишь одна испанская команда - «Реал». Но тут нужно анализировать ситуацию в каждой группе, оценивать обстоятельства всех испанских команд».

«Я считаю, что Ла Лига остается на одном уровне с АПЛ, это не проблема в испанском футболе», — сказал Хави.

«Барселона» второй год кряду не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

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Барселона Лига чемпионов Хави Реал Мадрид Севилья Атлетико Мадрид
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Источник AS
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Комментарии 1
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nazarp
Це смішно. АПЛ вже перший рік це  найсильніший чемпіонат. Можна дискутувати про Ла Лігу і Бундеслігу
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