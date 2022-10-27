Лига Европы27 октября 2022, 17:13 |
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ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с АЕКом
Встреча начнется в 19:45
27 октября 2022, 17:13 |
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27 октября в матче 5-го тура Лиги Европы сыграют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Киевляне провели финальную тренировку в преддверии решающего матча.
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