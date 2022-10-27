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  4. ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с АЕКом
Лига Европы
27 октября 2022, 17:13 |
327
0

ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с АЕКом

Встреча начнется в 19:45

27 октября 2022, 17:13 |
327
0
ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с АЕКом
ФК Динамо Киев

27 октября в матче 5-го тура Лиги Европы сыграют АЕК Ларнака и киевское «Динамо».

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Матч пройдет в Ларнаке на стадионе АЕК Арена. Команды ведут борьбу за третье место и переход в Лигу конференций.

Киевляне провели финальную тренировку в преддверии решающего матча.

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Источник ФК Динамо Киев
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