Отбор Евро-2023. Украина U-17 забила 7 голов и вышла в элит-раунд

Сборная Украины U-17 во втором матче отбора Евро-2023 разгромила сборную Лихтенштейна U-17 со счетом 7:0 и за тур до конца гарантировала себе выход в элит-раунд отбора.

В первой встрече команда Юрия Мороза обыграла Азербайджан.

30 октября Украина U-17 в заключительном туре сыграет с Боснией U-17, но для обеих команд матч не будет иметь турнирного значения, так как обе уже вышли в следующий раунд.

Отбор Евро-2023 U-17

Украина - Лихтенштейн - 7:0

Голы: Пономаренко (13, 21, 45+1, с пенальти), Калин (30), Пашко (62), Захарченко (67), Хан (88)

Украина (U-17): Суркис, Бакай, Захарченко (Гаража, 76), Дегтярь, Дикий, Билый (Осипенко, 65), Ищенко (Сметана, 65), Хан, Пашко (Кайдалов, 65), Пономаренко (к), Калин (Коваль, 76)

1. Украина U-17 – 6

2. Босния U-17 – 6

3. Азербайджан U-17 – 0

4. Лихтенштейн U-17 – 0