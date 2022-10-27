Алексей СЫЧ: «Едем на Евро-2023 не отбывать номер, а добиваться результата»

Полузащитник сборной Украины U-21 Алексей Сыч высказался по поводу жеребьевки чемпионата Европы среди команд U-21.

«Соперники у нас хорошие. В таких соревнованиях априори слабых оппонентов не бывает, так что будет нелегко. Но сборная Украины едет не отбывать номер, а добиваться результата. Интересно будет сразиться с Испанией, Румынией и Хорватией», - сказал Сыч.

Соперниками «сине-желтых» на Евро-2023 будут сборные Испании, Румынии и Хорватии. Турнир состоится с 21 июня по 8 июля 2023 года в Румынии и Грузии.