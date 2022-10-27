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ITF
27 октября 2022, 14:05 | Обновлено 27 октября 2022, 14:35
506
1

Украинская теннисистка уступила сестре 9-й ракетки мира на турнире в Турции

Дарья Лопатецкая не смогла обыграть Полину Кудерметову

27 октября 2022, 14:05 | Обновлено 27 октября 2022, 14:35
506
1
Украинская теннисистка уступила сестре 9-й ракетки мира на турнире в Турции
Instagram. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (WTA 622) в 1/4 финала 25-тысячника в Стамбуле (Турция) проиграла Полине Кудерметовой (WTA 242) в двух сетах за 1 час и 41 минуту.

ITF W25 Стамбул (Турция). Хард в помещении. 1/4 финала

Дарья Лопатецкая (Украина) – Полина Кудерметова – 5:7, 3:6

Отметим, что Полина является сестрой Вероники Кудерметовой, которая занимает 9-е место в рейтинге WTA.

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Источник Sport.ua
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Да уж... Семейство Кудерметов для наших страшный сон... Никто Веронику обыграть не может, теперь Полину, сначало Снигур проиграла, теперь Лопатецкая...
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