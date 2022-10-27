Украинская теннисистка уступила сестре 9-й ракетки мира на турнире в Турции

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (WTA 622) в 1/4 финала 25-тысячника в Стамбуле (Турция) проиграла Полине Кудерметовой (WTA 242) в двух сетах за 1 час и 41 минуту.

ITF W25 Стамбул (Турция). Хард в помещении. 1/4 финала

Дарья Лопатецкая (Украина) – Полина Кудерметова – 5:7, 3:6

Отметим, что Полина является сестрой Вероники Кудерметовой, которая занимает 9-е место в рейтинге WTA.