Украина. Премьер лига27 октября 2022, 13:49 | Обновлено 27 октября 2022, 13:52
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Черноморец
В Ужгороде состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги
27 октября 2022, 13:49 | Обновлено 27 октября 2022, 13:52
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В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против одесского «Черноморца».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
«Днепр-1» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Черноморец».
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