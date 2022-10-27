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Украина. Премьер лига
27 октября 2022, 13:49 | Обновлено 27 октября 2022, 13:52
308
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Черноморец

В Ужгороде состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги

27 октября 2022, 13:49 | Обновлено 27 октября 2022, 13:52
308
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Черноморец
ФК Днепр-1

В воскресенье, 30 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против одесского «Черноморца».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Днепр-1» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНИАН.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Черноморец».

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Источник Sport.ua
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