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Лига конференций
27 октября 2022, 10:33 | Обновлено 27 октября 2022, 10:53
320
1

Днепр-1 – Аполлон: битва за евровесну

Сейчас днепряне идут по вторыми, имея в активе 7 пунктов

27 октября 2022, 10:33 | Обновлено 27 октября 2022, 10:53
320
1
Днепр-1 – Аполлон: битва за евровесну

27 октября. 22.00. Кошице, Словакия, «Кошичечная футболовая арена».
Трансляция – медиасервис Megogo.

В августе «Днепр-1» впервые в своей истории боролся за выход в групповой этап Лиги Европы против АЭКа из Ларнаки и с задачей не справился. Тогда во второй по важности европейский турнир отправились именно киприоты, а украинская команда получила шанс испытать силы в Лиге конференций. И вот теперь победа над другим кипрским клубом может обеспечить днепрянам еврокубковую весну.

В 5 туре Лиги конференций в словацком Кошице «Днепр-1» будет принимать «Аполлон». Сейчас днепряне идут по вторыми, имея в активе 7 пунктов. Киприоты с 4 очками занимают третье место.

Титульный партнер СК «Днепр-1» и первый легальный букмекер Parimatch Ukraine определил фаворитов предстоящего поединка, и в этот раз ими являются днепряне. На победу команды Кучера выставлен коэффициент – 1.94, в то время как на успех гостей – 4.00. Шансы команд на ничью расценивают как 3.45 к 1.

Подобная экспертная оценка базируется, в том числе, на том, что в этом розыгрыше еврокубка «Днепр-1» уже побеждал «Аполлон». В Лимассоле состоялся поединок имени Довбика (на счету нападающего два гола и ассист), а украинский клуб уверенно победил 1:3. В домашнем поединке у Довбика и Ко шансы должны быть даже выше. Хотя именно в Кошице у днепрян произошел один из самых неприятных матчей за последнее время – ничья 2:2 с очевидным аутсайдером группы лихтенштейнским «Вадуцом».

В УПЛ «Днепр-1» уверенно лидирует, в последнем туре подопечные Кучера победили принципиального соперника – «Металлист» и закрепили преимущество над «Шахтером». Единственное, что может огорчать наставника днепрян – травмы сразу нескольких ключевых игроков. Полузащитник Доминго Бланко получил повреждение еще в матче с «Ингульцем» 19 октября, и пропустит минимум 6 недель. Нападающий Артем Громов уже не поможет команде в этом году, а вингер Алексей Гуцуляк травмировался в матче с «Металлистом» и пропустит игру ЛК.

Что касается «Аполлона», то свою игру Первого дивизиона чемпионата Кипра они сыграли еще 21 октября (1:1 с «Олимпиакосом») и имели почти неделю на подготовку к поединку с «Днепром-1». Победа оставляет киприотам шансы на плей-офф, ведь тогда и у «Днепра-1», и у «Аполлона» будет равное количество очков, а в последнем туре они будут встречаться с «Вадуцом», который уже потерял какие-либо шансы на проход дальше, в то время как днепрян ожидает выезд в Алкмаар.

Поэтому днепряне должны сделать все возможное и невозможное, чтобы обеспечить себе евровесну уже после 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Поддержите команду с Parimatch Ukraine и заряжайте на победу украинского клуба!

 

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футбол Лига конференций
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Источник Sport.ua
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misastefanko
Обгрунтуйте,чому Вадуц втратив всі шанси? Чи ви там з Футбол.уа. зговорилися перепечатувати один одного.А подумати?
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