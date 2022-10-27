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Лига чемпионов
27 октября 2022, 07:12 | Обновлено 27 октября 2022, 07:27
354
0

Ливерпуль Клоппа добился исторического клубного достижения в Лиге чемпионов

Мерсисайдцы стали участниками плей-офф нынешней компании

27 октября 2022, 07:12 | Обновлено 27 октября 2022, 07:27
354
0
Ливерпуль Клоппа добился исторического клубного достижения в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль», руководимый немцем Юргеном Клоппом, в шестой раз подряд смог благополучно миновать групповой этап Лиги чемпионов и вышел в плей-офф. Эта самая продолжительная в истории серия успехов команды.

В среду, 26 ноября, «красные» матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов-2022/2023 разгромили на выезде амстердамский «Аякис» со счетом 3:0 и за тур до финиша обеспечили себе участие в плей-офф. У них в активе 12 очков после пяти туров и второе место в турнирной таблице. Возглавляет квартет «Наполи», имеющий 15 очков.

Юрген Клопп, напомним, является главным тренером «Ливерпуля» с 2015 года.

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Лига чемпионов Ливерпуль Юрген Клопп Аякс Аякс - Ливерпуль
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Источник Opta
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