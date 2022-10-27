Ливерпуль Клоппа добился исторического клубного достижения в Лиге чемпионов

«Ливерпуль», руководимый немцем Юргеном Клоппом, в шестой раз подряд смог благополучно миновать групповой этап Лиги чемпионов и вышел в плей-офф. Эта самая продолжительная в истории серия успехов команды.

В среду, 26 ноября, «красные» матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов-2022/2023 разгромили на выезде амстердамский «Аякис» со счетом 3:0 и за тур до финиша обеспечили себе участие в плей-офф. У них в активе 12 очков после пяти туров и второе место в турнирной таблице. Возглавляет квартет «Наполи», имеющий 15 очков.

Юрген Клопп, напомним, является главным тренером «Ливерпуля» с 2015 года.