Ливерпуль Клоппа добился исторического клубного достижения в Лиге чемпионов
Мерсисайдцы стали участниками плей-офф нынешней компании
«Ливерпуль», руководимый немцем Юргеном Клоппом, в шестой раз подряд смог благополучно миновать групповой этап Лиги чемпионов и вышел в плей-офф. Эта самая продолжительная в истории серия успехов команды.
В среду, 26 ноября, «красные» матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов-2022/2023 разгромили на выезде амстердамский «Аякис» со счетом 3:0 и за тур до финиша обеспечили себе участие в плей-офф. У них в активе 12 очков после пяти туров и второе место в турнирной таблице. Возглавляет квартет «Наполи», имеющий 15 очков.
Юрген Клопп, напомним, является главным тренером «Ливерпуля» с 2015 года.
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