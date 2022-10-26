Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ураган – Бенфика. Текстовая трансляция матча
Украина. Премьер лига
26 октября 2022, 23:49 |
33
0

Ураган – Бенфика. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА

26 октября 2022, 23:49 |
33
0
Ураган – Бенфика. Текстовая трансляция матча
Ураган

В четверг, 27-го октября, состоится поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы 4, в котором сразятся франковский «Ураган» и лиссабонская «Бенфика». Матч пройдет в Галаце (Румыния), на поле стадиона «Sala Sporturilor Dunarea», начало в 17:00.

В первом матче на групповом этапе игроки команды Максима Павленко не оставили ни одного шанса хозяевам паркета из румынского «Юнайтед Галац» (5:0), однако теперь им предстоит сыграть против куда более серьезного соперника. Против лиссабонской «Бенфики» украинский коллектив уже имел честь выступать во время прошлогодней еврокубковой кампании, однако о поражении (0:4) вряд ли оставил хоть какие-то хорошие воспоминания. К тому же, «орлы» уже успели обыграть венгерский «Халадаш» (3:1), который также был сильнее «Урагана» в прошлом году. Нас ждет большая игра, от исхода которой может зависеть судьба итоговой первой строчки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ураган» – «Бенфика», за которой можно следить в украинской версии сайта.

По теме:
Ураган – Бенфика. Прогноз и анонс на матч основного раунда Лиги чемпионов
Хорошая и плохая половины. Будивельник переиграл Гронинген
Победный ритм. Ураган начал евросезон с победы над Юнайтед Галац
Ураган Ивано-Франковск отчеты Лига чемпионов по футзалу Бенфика Ураган - Бенфика
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
Футбол | 26 октября 2022, 00:01 41
КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика

Кошмарный эпизод случился на 72-й минуте матча «Селтика» и «Шахтера»

ФОТО. Как это было. Шахтер за счет шедевра Мудрика сыграл вничью с Селтиком
Футбол | 26 октября 2022, 20:25 4
ФОТО. Как это было. Шахтер за счет шедевра Мудрика сыграл вничью с Селтиком
ФОТО. Как это было. Шахтер за счет шедевра Мудрика сыграл вничью с Селтиком

Смотрите самые яркие фотомгновения матча 5-го тура Лиги чемпионов

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Бокс | 26.10.2022, 20:15
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Футбол | 26.10.2022, 16:00
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Галатасарай U-19 – Рух U-19 – 1:3. Сенсация от украинцев. Видео голов
Футбол | 26.10.2022, 19:25
Галатасарай U-19 – Рух U-19 – 1:3. Сенсация от украинцев. Видео голов
Галатасарай U-19 – Рух U-19 – 1:3. Сенсация от украинцев. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК – Фьюри: «Эй, пьянчужка, давай решим, кто лучший в мире»
УСИК – Фьюри: «Эй, пьянчужка, давай решим, кто лучший в мире»
25.10.2022, 19:30 4
Бокс
Майк ТАЙСОН – Усику: «Знай, что я всегда в твоем углу, брат»
Майк ТАЙСОН – Усику: «Знай, что я всегда в твоем углу, брат»
25.10.2022, 21:20
Бокс
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
24.10.2022, 22:50 15
Война
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
24.10.2022, 17:43 15
Футбол
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
ВИДЕО. Феноменальный Мудрик сравнял счет суперударом в девятку!
25.10.2022, 23:19 4
Футбол
ФОТО. Лома захватывает Манхэттен. Постер боя Ломаченко — Ортис
ФОТО. Лома захватывает Манхэттен. Постер боя Ломаченко — Ортис
25.10.2022, 19:11
Бокс
Лунин им не нужен?! Реал проваливает игру с Лейпцигом в ЛЧ
Лунин им не нужен?! Реал проваливает игру с Лейпцигом в ЛЧ
25.10.2022, 22:42 7
Футбол
Стали известны условия, при которых Роналду вернется в основу Ман Юнайтед
Стали известны условия, при которых Роналду вернется в основу Ман Юнайтед
24.10.2022, 20:36 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности