В четверг, 27-го октября, состоится поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы 4, в котором сразятся франковский «Ураган» и лиссабонская «Бенфика». Матч пройдет в Галаце (Румыния), на поле стадиона «Sala Sporturilor Dunarea», начало в 17:00.

В первом матче на групповом этапе игроки команды Максима Павленко не оставили ни одного шанса хозяевам паркета из румынского «Юнайтед Галац» (5:0), однако теперь им предстоит сыграть против куда более серьезного соперника. Против лиссабонской «Бенфики» украинский коллектив уже имел честь выступать во время прошлогодней еврокубковой кампании, однако о поражении (0:4) вряд ли оставил хоть какие-то хорошие воспоминания. К тому же, «орлы» уже успели обыграть венгерский «Халадаш» (3:1), который также был сильнее «Урагана» в прошлом году. Нас ждет большая игра, от исхода которой может зависеть судьба итоговой первой строчки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ураган» – «Бенфика», за которой можно следить в украинской версии сайта.