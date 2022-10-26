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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Уверены, что сыграем лучше, чем в первом матче с АЕКом»
Лига Европы
26 октября 2022, 22:28 |
334
2

Сергей СИДОРЧУК: «Уверены, что сыграем лучше, чем в первом матче с АЕКом»

Киевлянам нужна только победа

26 октября 2022, 22:28 |
334
2
Сергей СИДОРЧУК: «Уверены, что сыграем лучше, чем в первом матче с АЕКом»
ФК Динамо Киев

Хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук оценил предстоящий матч Лиги Европы против АЕК Ларнака. Игра состоится 27 октября, начало в 19:45.

«Мы готовы к завтрашней игре, смотрели наш предыдущий матч с АЕКом. Уверены, что должны играть лучше, чем делали это в Кракове», — сказал Сидорчук.

Киевляне проиграли четыре матча и подходят к игре без набранных очков, но еще имеют шансы выйти в плей-офф Лиги конференций.

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Динамо Киев АЕК Ларнака - Динамо Лига Европы Сергей Сидорчук
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Источник ФК Динамо Киев
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DK02
"обіцяю, зіграємо краще. Але пообіцяти виграти не можу".🐴🐴🐴
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+2
lizerginnn
який капітан, така й команда. дон сидор
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-1
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