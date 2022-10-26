Лига Европы26 октября 2022, 22:28 |
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Сергей СИДОРЧУК: «Уверены, что сыграем лучше, чем в первом матче с АЕКом»
Киевлянам нужна только победа
26 октября 2022, 22:28 |
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Хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук оценил предстоящий матч Лиги Европы против АЕК Ларнака. Игра состоится 27 октября, начало в 19:45.
«Мы готовы к завтрашней игре, смотрели наш предыдущий матч с АЕКом. Уверены, что должны играть лучше, чем делали это в Кракове», — сказал Сидорчук.
Киевляне проиграли четыре матча и подходят к игре без набранных очков, но еще имеют шансы выйти в плей-офф Лиги конференций.
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Комментарии 2
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"обіцяю, зіграємо краще. Але пообіцяти виграти не можу".🐴🐴🐴
який капітан, така й команда. дон сидор
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