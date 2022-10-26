Сергей СИДОРЧУК: «Уверены, что сыграем лучше, чем в первом матче с АЕКом»

Хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук оценил предстоящий матч Лиги Европы против АЕК Ларнака. Игра состоится 27 октября, начало в 19:45.

«Мы готовы к завтрашней игре, смотрели наш предыдущий матч с АЕКом. Уверены, что должны играть лучше, чем делали это в Кракове», — сказал Сидорчук.

Киевляне проиграли четыре матча и подходят к игре без набранных очков, но еще имеют шансы выйти в плей-офф Лиги конференций.